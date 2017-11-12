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«قطان»: المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات إيران

«قطان»: المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات إيران
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تواصل – فريق التحرير:

أكد سفير المملكة في مصر أحمد قطان، أن المملكة لا تسع أبدًا لحرب أو التعدي على حدود أي دولة عربية، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي، في ظل استهداف أمنها من قبل ميليشيات مدعومة إيرانيًا، فالأمن السعودي خط أحمر، وحماية مقدساتنا واجب علينا جميعا.

وتساءل قطان، في تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الأحد، نريد أن نعرف ما الذى تريده إيران؟” مضيفا أن اجتماع وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية يوم الأحد المقبل، سيناقش وقف التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، لأن السكوت على هذا الأمر سيشكل تهديدًا كبيرًا للمنطقة بأسرها.

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