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«عمل القريات» يضبط 5 مخالفات لقرار تأنيث المحال

«عمل القريات» يضبط 5 مخالفات لقرار تأنيث المحال
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تواصل- الجوف: 
 
نفّذ فريق التفتيش بمكتب عمل محافظة القريات، مساء أمس، حمله تفتيشية شملت أكثر من 14 منشأة في قطاع بيع المستلزمات النسائية، تنفيذاً للأمر السامي القاضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وذلك ضمن إطار الحملات التي يقوم بها مفتشو فرع الوزارة بمنطقة الجوف.
وأوضح مدير مكتب عمل القريات مفضي العنزي، أن الحملات أسفرت عن ضبط 5  مخالفات فيما تم إنذار 3 منشآت.
وبيّن العنزي أن مفتشي الحملات قاموا خلال جولاتهم الميدانية بتزويد أصحاب العمل والعاملين بالمعلومات والإرشادات الفنية، وما يحقق تلافيهم لمخالفات نظامي العمل والإقامة، داعيًا الجميع لعدم التهاون في تطبيق القرارات الواردة فيها حتى لا يقعوا في المخالفات.
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