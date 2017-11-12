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شاهد.. طفل ينجو من الدهس تحت عجلات شاحنة بأعجوبة

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تواصل – وكالات:

نجا طفل من الموت بأعجوبة، بعدما نجح سائق شاحنة في استخدام المكابح بكل قوته، ليوقف شاحنته التي كانت منطلقة بسرعة عالية قبل أن تقتل الطفل.

ووفق ما ذكره موقع “إن آر كاي”، فإن الطفل نزل مع بعض أصدقائه من حافلة لنقل التلاميذ في بلدية هويانغر بالنرويج، ولم ينتظر حتى تسير الحافلة ليعبر الطريق من خلفها مسرعاً، وعلى الجهة المقابلة كانت الشاحنة آتية بسرعة عالية، وفوجئ السائق بالطفل أمامه، لكنه تعامل بسرعة بديهة مع الموقف، وضغط المكابح بكل قوته حتى توقفت الشاحنة في زمن قياسي.

وقال السائق في تصريحات إعلامية: “رأيت ما كان سيحدث، لم تكن لدي حلول أخرى باستثناء الفرامل”.

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