مركز الملك سلمان للإعاقة ينظم أكثر من 20 دورة تدريبية خلال العام الجاري

تواصل – الرياض:

أقام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة خلال العام 2017 أكثر من 20 دورة تدريبية ومحاضرة علمية وورشة عمل استمرت لأكثر من 40 يومًا، ناقش خلالها العديد من القضايا العلمية والاجتماعية والعملية التي تخص ذوي الإعاقة.

ويأتي هذا البرنامج العلمي في إطار الدور الوطني الذي يقوم به مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء المركز لخدمة قضايا المعوقين وتأهيلهم وتمكينهم وتذييل كافة العقبات لدمجهم في المجتمع، من خلال إجراء الأبحاث العلمية المخبرية والميدانية وتكوين الشبكات المهنية ونشر الوعي والمعرفة وتبادل الأفكار الجديدة.

وتضمن البرنامج العلمي لعام 2017 طرح ومناقشة ودراسة أكثر من 20 قضية علمية في مجالات الإعاقة المختلفة بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين والمتخصصين داخل وخارج المملكة وبشراكات مع أبرز مراكز الأبحاث العالمية والمراكز الصحية.

وناقش البرنامج العلمي “توظيف الاستثمار لتطوير خدمات التربية الخاصة، والتعريف بالتصلب العصبي، ووسائل العلاج الترفيهي مع ذوي اضطراب التوحد ومتلازمة داون وفرط الحركة وتشتت الانتباه، والخطة التربوية لصعوبات التعلم، واحتراف الخطة التربوية الفردية لصعوبات التعلم، والحساسية الضوئية وصعوبات التعلم، و طرق تدريب وتعليم للتدخل المبكر مع ذوى التوحد، و الملتقى الثاني لفرط الحركة وتشتت الانتباه، و ثقافة الصم”.

كما تضمن البرنامج العلمي دورات تريبية ناقشت؛ “مقياس ستانفورد بينيه للذكاء، والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة والحقوق الإنسانية للأشخاص الصم في المملكة العربية السعودية، ومهارات تدريس الإملاء لذوي صعوبات التعلم، والكشف المبكر عن التوحد، وتقنين المقاييس، وتوظيف التقنية في تعليم الأفراد ذوي الإعاقة، وطرق تدريس الطلاب الصم، وإدمودو للتربية الخاصة، وتوظيف التقنية في تعليم الأفراد من ذوي الإعاقة، ومقياس وكسلر لذكاء الأطفال”