مركز الملك سلمان للإعاقة ينظم أكثر من 20 دورة تدريبية خلال العام الجاري

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

الحريري: لم يجبرني أحد على الاستقالة.. وحياتي مهددة من نظام «الأسد»

الحريري: لم يجبرني أحد على الاستقالة.. وحياتي مهددة من نظام «الأسد»

«النيابة العامة» تحذر الموظفين الحكوميين من التورط في هذه الأمور

«النيابة العامة» تحذر الموظفين الحكوميين من التورط في هذه الأمور

مصادر: تعديل رسوم تدريب «رخصة القيادة».. 70 ريالاً للساعة

مصادر: تعديل رسوم تدريب «رخصة القيادة».. 70 ريالاً للساعة

توجيه للمطابع بمنع لقب «الشيخ» في دعوات الزفاف.. إلا في حالتين

توجيه للمطابع بمنع لقب «الشيخ» في دعوات الزفاف.. إلا في حالتين

مركز الملك سلمان للإعاقة ينظم أكثر من 20 دورة تدريبية خلال العام الجاري

مركز الملك سلمان للإعاقة ينظم أكثر من 20 دورة تدريبية خلال العام الجاري
0

تواصل – الرياض:

أقام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة خلال العام 2017 أكثر من 20 دورة تدريبية ومحاضرة علمية وورشة عمل استمرت لأكثر من 40 يومًا، ناقش خلالها العديد من القضايا العلمية والاجتماعية والعملية التي تخص ذوي الإعاقة.
ويأتي هذا البرنامج العلمي في إطار الدور الوطني الذي يقوم به مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء المركز لخدمة قضايا المعوقين وتأهيلهم وتمكينهم وتذييل كافة العقبات لدمجهم في المجتمع، من خلال إجراء الأبحاث العلمية المخبرية والميدانية وتكوين الشبكات المهنية ونشر الوعي والمعرفة وتبادل الأفكار الجديدة.
وتضمن البرنامج العلمي لعام 2017 طرح ومناقشة ودراسة أكثر من 20 قضية علمية في مجالات الإعاقة المختلفة بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين والمتخصصين داخل وخارج المملكة وبشراكات مع أبرز مراكز الأبحاث العالمية والمراكز الصحية.
وناقش البرنامج العلمي “توظيف الاستثمار لتطوير خدمات التربية الخاصة، والتعريف بالتصلب العصبي، ووسائل العلاج الترفيهي مع ذوي اضطراب التوحد ومتلازمة داون وفرط الحركة وتشتت الانتباه، والخطة التربوية لصعوبات التعلم، واحتراف الخطة التربوية الفردية لصعوبات التعلم، والحساسية الضوئية وصعوبات التعلم، و طرق تدريب وتعليم للتدخل المبكر مع ذوى التوحد، و الملتقى الثاني لفرط الحركة وتشتت الانتباه، و ثقافة الصم”.
كما تضمن البرنامج العلمي دورات تريبية ناقشت؛ “مقياس ستانفورد بينيه للذكاء، والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة والحقوق الإنسانية للأشخاص الصم في المملكة العربية السعودية، ومهارات تدريس الإملاء لذوي صعوبات التعلم، والكشف المبكر عن التوحد، وتقنين المقاييس، وتوظيف التقنية في تعليم الأفراد ذوي الإعاقة، وطرق تدريس الطلاب الصم، وإدمودو للتربية الخاصة، وتوظيف التقنية في تعليم الأفراد من ذوي الإعاقة، ومقياس وكسلر لذكاء الأطفال”
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الرياض.. انتظام 17 مستجداً بـ«الهيئة» في الدبلوم التأهيلي

الرياض.. انتظام 17 مستجداً بـ«الهيئة» في الدبلوم التأهيلي

«الصحة» تغلق 6 مقاصف مدرسية بالرياض لم تلتزم بالاشتراطات الصحية

«الصحة» تغلق 6 مقاصف مدرسية بالرياض لم تلتزم بالاشتراطات الصحية

خادم الحرمين يصل الرياض قادما من المدينة

خادم الحرمين يصل الرياض قادما من المدينة

 الرياض.. ضبط يمني بحوزته حبوب مخدرة وأسلحة والقبض على سارقي كبايل الكهرباء

 الرياض.. ضبط يمني بحوزته حبوب مخدرة وأسلحة والقبض على سارقي كبايل الكهرباء

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>