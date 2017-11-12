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مظاهرة لمتطرفين في بولندا تدعو لطرد المسلمين والمهاجرين

مظاهرة لمتطرفين في بولندا تدعو لطرد المسلمين والمهاجرين
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تواصل – سامر محمد:

شارك عشرات الآلاف من القوميين واليمين المتطرف في مظاهرة حاشدة بالعاصمة البولندية وارسو في ذكرى استقلال بولندا، حيث ألقوا بقنابل دخان أحمر وحملوا لافتات وشعارات عنصرية.

ووفقاً لصحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن الشرطة البولندية قدرت أعداد المتظاهرين بـ60 ألفاً، وهي بذلك واحدة من أكبر التجمعات لنشطاء اليمين المتطرف في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

وهتف المتظاهرون ووجوههم مغطاة بالأقنعة بـ”بولندا نقية، بولندا بيضاء”، و”المهاجرون خارج أرضنا”، كما ظهرت لافتة كتب عليها: “صلوا من أجل هولوكوست إسلامي”، في تحريض واضح لاستخدام العنف ضد المسلمين.

ووصف نشطاء مناهضون للفاشية تلك المظاهرة وما رفعته من عبارات وشعارات ضد الأجانب، ورموز تابعة لليمين المتطرف بأنها تستقطب جماعات اليمين المتطرف حول العالم.

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