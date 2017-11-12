شاهد.. لحظة فرار جماعي من مقهى أثناء وقوع زلزال العراق

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أظهر مقطع فيديو متداول فرار عدد من الأشخاص من داخل مقهى في مدينة السليمانية العراقية، خلال اللحظات العصيبة للزلزال الذي ضرب البلاد، مساء الأحد، وكان مركزه بالقرب من المدينة.

وأبان المقطع عدداً من الأشخاص يجلسون داخل المقهى، وبمجرد شعورهم بالهزة الأرضية العنيفة هرولوا بفزع للخروج من الأبواب الزجاجية التي انهار أحدها بسبب التدافع.

يذكر أن العراق تعرض لزلزال، في التاسعة والنصف من مساء الأحد، بتوقيت المملكة، بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه بالقرب من الحدود مع إيران، وشعر به عدد من سكان إيران والمملكة.