الشرقية.. معلم يوقف تدريس منهجه شهرين لتعليم طلابه القراءة والكتابة

تواصل – فريق التحرير:

أقدم معلم بإحدى مدارس المنطقة الشرقية على إيقاف تدريس منهجه المكلف به لتلاميذه، وظل يدرس لهم اللغة العربية وقواعد القراءة والكتابة لمدة شهرين كاملين، حتى أتقنوا تلك المهارات، ولاقى ذلك التصرف استحسان رواد مواقع التواصل، بعد ما وثق أحد أصدقاء المعلم ما قام به ونشره.

ونشر بندر السكيت، مقطع فيديو للمعلم، قائلاً: “حسب ما وصلني.. هذا المعلم من الشرقية درس تلاميذه شهرين متابعين، وأوقف تدريس جميع المواد حتى أتقنوا مهارات القراءة والكتابة خلال الشهرين، بعدها أكمل تدريس بقية المواد.. إن هذا المعلم أب عظيم لطلابه ما أسعدنا أن نرى مثل هذا المعلم بيننا.. التدريس أصعب وأشرف مهنة”.

وعبر عدد من المعلقين عن استحسانهم لما قام به المعلم، معتبرين أن تأسيس الطلاب في مهارات الكتابة والقراءة بشكل صحيح يعد أولوية، لتمكينهم من فهم واستذكار بقية المواد بسهولة، بينما تندر بعضهم من إمكانية أن تقدم وزارة التعليم على معاقبة المعلم المذكور؛ لأنه عطل المنهج، ولم يسر على الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة للانتهاء منه.

وتساءل آخرون عن كيفية استئناف المعلم بالفعل خطته الزمنية لمنهجه الدراسي في بقية المواد، وتوقع البعض أن يكون قد استفاد من توقيت حصة النشاط، قبل أو بعد الدوام.