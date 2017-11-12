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أكاديمي: منع الاحتطاب وحماية الأشجار حفظ للبيئة وتلطيف للمناخ

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تواصل – فريق التحرير:

في الوقت الذي شددت فيه وزارة الزراعة على منع الاحتطاب، وفرضت غرامات على المخالفين، لا تزال الغابات الموجودة بأماكن مختلفة من المملكة تُعَانِي من الاحتطاب الجائر وقطع الأشجار الخضراء، هذا ما أكده الأكاديمي بجامعة القصيم رئيس جمعية آفاق خضراء البيئية الدكتور عبدالرحمن الصقير.

وأَضَافَ الصقير في اتصال هاتفي مع برنامج ‘‘أخباركم‘‘ على قناة المجد، أن الغطاء النباتي عُمُومَاً والأشجار بشكل خاص لها أهمية بيئية واقتصادية وجمالية لا تقدر بثمن، وهي مُهِمَّة في كل مكان في العالم حتى في المناطق المطيرة التي تكثر فيها الأشجار والغابات، وهي أكثر أهمية في المناطق الصحراوية التي تندر فيها الأشجار بسبب ندرة الأمطار وطبيعتها.

وَتَابَعَ، أن الأشجار لها أهمية كبيرة في حفظ التربة، وحفظ التنوع الحيوي، وتحسين خصائص التربة، والجوانب الجمالية، وتلطيف المناخ، وأَيْضَاً لها قيمة اقتصادية كبيرة.

واستطرد، ما نلمسه من كثرة العواصف الترابية في السنوات الأخيرة هو انعكاس لتدهور الغطاء النباتي لسببين الاحتطاب والرعي غير المنظم، والحل الأهم والأفضل هو حماية الأشجار الموجودة.

وأوضح، أن التوسع في التشجير مُهِمّ ويبعث على السرور، لكن طبيعة البيئة وشح الأمطار تجعل الأشجار تحتاج لسنوات كثيرة لتصل لحجم كبير، وهنا تظهر خطورة الاحتطاب؛ لأنه من الصعب تعويض الأشجار في بعض المناطق بسبب طبيعة البيئة القاسية.

وكشف عن أن الحل الأسهل هو حماية الموجود، وتكاتف الجهات المعنية ممثلة في وزارة البيئة بحماية الشعاب وتجمعات الأشجار والشؤون القروية؛ لمتابعة أسْوَاق الحطب، ووزارة الدَّاخِلِيَّة من خلال أمن الطرق ونقاط التفتيش ومنع نقل الأشجار.

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