إضرام النار في كاميرا «ساهر» بحريملاء بعد أسبوع من تركيبها (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أضرم مجهولون، اليوم الأحد، النار في إحدى كاميرات نظام مراقبة السرعة (ساهر) بمحافظة حريملاء على طريق الرياض – حريملاء.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ مقطع فيديو، يوثق إشعال النيران في الصندوق الحامل للكاميرا، فيما بَاشَرَت شرطة محافظة حريملاء الحادث وفتحت تَحْقِيقَاً في الحادث.

الجَدِير بِالذِّكْرِ، أن كاميرا “ساهر” تم تركيبها في حريملاء قبل أسبوع، واشتكى أَهَالِي المحافظة من تحديد السرعة على الطريق بـ100 كيلومتر/ساعة، مطالبين بمساواته بالطرق السريعة (120 كيلومتراً/ساعة).