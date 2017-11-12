الحريري: لم يجبرني أحد على الاستقالة.. وحياتي مهددة من نظام «الأسد»

تواصل – فريق التحرير:

أكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، مساء الأحد، في مقابلة تلفزيونية، أنه قدم استقالته من رئاسة الحكومة بسبب حرصه على مصلحة لبنان، مشيراً إلى أنه اكتشف تهديدات على مستقبل لبنان.

أوضح الحريري، أن تدخلات حزب الله أثقلت كاهل لبنان بالعقوبات، ولا يمكن أن تتحمل بيروت وزر الحزب، مبيناً أنه إذا تراجع عن الاستقالة فيجب الالتزام بسياسة النأي بالنفس.

وأضاف: “تحدثت سابقا عن تعرض لبنان لعقوبات دولية وعربية”، وأضاف علاقتي مع قيادات المملكة الحالية والسابقة مبنية على الاحترام المتبادل.

وتابع قائلاً: “أنا ابن لبنان ولم يجبرني أحد على الاستقالة وما فعلته صدمة إيجابية.. وعودتي إلى بيروت قريبة جدا لتقديم استقالتي بشكل دستوري”.

وأشار الحريري إلى أن لبنان أمامه تحديات كبيرة في ظل وجود حزب الله، مشيرا: “حياتي مهددة من قبل نظام الأسد”.

وأكد الحريري خلال اللقاء أنه يملك حرية الحركة الكاملة في المملكة وبإمكانه مغادرتها في أي لحظة.