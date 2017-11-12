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هزة أرضية في العراق بقوة 7.2 ريختر.. وتأثيرها يصل للمملكة والكويت

هزة أرضية في العراق بقوة 7.2 ريختر.. وتأثيرها يصل للمملكة والكويت
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الهزة الأرضيّة التي سجلت مساء اليوم‬⁩ في العراق بلغت قوتها 7.2 بمقياس ريختر، وشعر بها بعض سكان المناطق الشمالية الشرقية والمناطق الشرقية في المملكة.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد أعلنت الأحد، إن زلزالا بقوة 7.2 درجة ضرب جنوب شرقي مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق، شمالي البلاد.
ولم ترد مزيد من التفاصيل، إلا أن مغردين قالوا إن الزلزال، الذي ضرب شمال بغداد، “شعر به سكان الكويت ومحافظة حفر الباطن شمال شرق المملكة”.
وأكدت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية حدوث هزة أرضية خفيفة، شعر بها معظم سكان البلاد.

وفي لبنان، قالت الوكالة الوطنية للإعلام  إن السكان في مدن عدة “شعروا قبل قليل بهزة أرضية خفيفة”  ناتج عن “زلزال كبير بقوة 7,5 على الحدود العراقية- الإيرانية”.

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