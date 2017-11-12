أمير الرياض مشيداً بتعلم السجناء لكتاب الله: هذا ما يميز بلادنا

تواصل – الرياض:

أشاد أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، بتهيئة السجناء للخروج للمجتمع بعد قضاء فترة محكوميتهم، أعضاءً صالحين نافعين للمجتمع، مؤكداً أن ما يميز هذه البلاد أن السجناء يقضون فترة عقوبتهم بالتدريب، والتعلم، وحفظ كتاب الله.

وبين سموه، أن هذه الإجراءات، تكفل للسجين تخفيف العقوبة، فضلاً عن قضاء معظم أوقاتهم في ما يعود عليهم بالنفع أولاً، وبما ينعكس إيجاباً على مجتمعهم ووطنهم، بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

جاءت تصريحات سموه خلال تسلمه، اليوم، التقرير السنوي عن أعمال سجون الرياض، عقب لقائه مدير سجون المنطقة العميد علي آل قوت، وعدداً من مسؤولي إدارة السجون بالمنطقة، كما تسلم لوحة فنية مقدمة من إحدى نزيلات السجون عبارة عن صورة له.