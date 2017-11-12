القريات.. ضبط أسلحة وذخائر بحوزة مواطنيْن بعد إيقافهما بالقوة الجبرية

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة القريات، بمنطقة الجوف، من ضبط مواطنين بعد مطاردة مركبتهما، وتغير مسارهما أثناء إقامة نقطة ضبط أمني.

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد النومس، أنه في الساعة الثانية والربع من فجر أمس الأحد وأثناء إقامة نقطة ضبط أمني من القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة القريات تمت ملاحظة مركبة غيرت مسارها عن النقطة والهرب”.

وأضاف النومس: أنه بمتابعتها وإيقافها اتضح أن فيها مواطنين بالعقد الثالث من العمر، وبتفتيش المركبة عثر على 2 مسدس، مع 125 ذخيرة حية، و2 جهاز لاسلكي، و2 صاعق كهربائي، و20 جهازاً ذكياً، ومبلغ مالي، و5 كشافات ضوئية، وتمت إحالتهما لمركز شرطة الفيصلية وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.