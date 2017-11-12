«حماية البيئة» تحذر شركات الوجبات السريعة من كثرة استخدام المنتجات البلاستيكية

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نبه رئيس الهيئة العامة للأَرْصَاد وحماية البيئة، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، شركات الوجبات السريعة من التعامل بشكل مزدوج تجاه البيئة، وإيهام المجتمع بِدَوْرِهَا البيئي من خلال تقديم بعض البرامج التوعوية والتعريفية في البيئة.

وقال الثقفي عبر الموقع الإِلِكْتُرُونِيّ للهيئة: ‘‘إن ما تقوم به تلك الشركات، لا يعكس حرصها على البيئة، في ظل الكميات الكبيرة من المنتجات البلاستيكية التي يتم توزيعها لعملائها بشكل يَوْمِي دون أدنى مسؤولية، والتي تشكل عبئاً كبيراً على البيئة ومشكلة حقيقية تُعَانِي منها البلد.

وأَضَافَ، أن الهيئة ساهمت مع الجهات المختصة الأخرى، ومنها هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، في التحقق من تطبيق اللائحة التي تَشْمَل 16 منتجاً من المنتجات المصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين، والبولي إثلين، التي تستخدم غَالِبَاً في فترات قصيرة منها.

وتمنى الثقفي أن يقوم القطاع الخاص بواجبه المجتمعي تجاه البيئة، وصون مواردها والحفاظ على مقدراتها من خلال نهج سليم يعكس الدور المناط به في خدمة المجتمع.

هذا، وقد أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تطبيق المرحلة الثَّانِية من حظر تداول المنتجات المخالفة في الأسْوَاق المحلية اعتباراً من 13 محرم 1439هـ الماضي.