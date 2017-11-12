«حماية البيئة» تحذر شركات الوجبات السريعة من كثرة استخدام المنتجات البلاستيكية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

مصادر: تعديل رسوم تدريب «رخصة القيادة».. 70 ريالاً للساعة

مصادر: تعديل رسوم تدريب «رخصة القيادة».. 70 ريالاً للساعة

توجيه للمطابع بمنع لقب «الشيخ» في دعوات الزفاف.. إلا في حالتين

توجيه للمطابع بمنع لقب «الشيخ» في دعوات الزفاف.. إلا في حالتين

«العمل» تستثني بعض المهن من مدة الانتظار بهدف الاستقدام الفوري

«العمل» تستثني بعض المهن من مدة الانتظار بهدف الاستقدام الفوري

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

«حماية البيئة» تحذر شركات الوجبات السريعة من كثرة استخدام المنتجات البلاستيكية

«حماية البيئة» تحذر شركات الوجبات السريعة من كثرة استخدام المنتجات البلاستيكية
0

تواصل – فريق التحرير:

نبه رئيس الهيئة العامة للأَرْصَاد وحماية البيئة، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، شركات الوجبات السريعة من التعامل بشكل مزدوج تجاه البيئة، وإيهام المجتمع بِدَوْرِهَا البيئي من خلال تقديم بعض البرامج التوعوية والتعريفية في البيئة.

وقال الثقفي عبر الموقع الإِلِكْتُرُونِيّ للهيئة: ‘‘إن ما تقوم به تلك الشركات، لا يعكس حرصها على البيئة، في ظل الكميات الكبيرة من المنتجات البلاستيكية التي يتم توزيعها لعملائها بشكل يَوْمِي دون أدنى مسؤولية، والتي تشكل عبئاً كبيراً على البيئة ومشكلة حقيقية تُعَانِي منها البلد.

وأَضَافَ، أن الهيئة ساهمت مع الجهات المختصة الأخرى، ومنها هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، في التحقق من تطبيق اللائحة التي تَشْمَل 16 منتجاً من المنتجات المصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين، والبولي إثلين، التي تستخدم غَالِبَاً في فترات قصيرة منها.

وتمنى الثقفي أن يقوم القطاع الخاص بواجبه المجتمعي تجاه البيئة، وصون مواردها والحفاظ على مقدراتها من خلال نهج سليم يعكس الدور المناط به في خدمة المجتمع.

هذا، وقد أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تطبيق المرحلة الثَّانِية من حظر تداول المنتجات المخالفة في الأسْوَاق المحلية اعتباراً من 13 محرم 1439هـ الماضي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

موجة برد تجتاح المملكة خلال ساعات.. وخبير: احموا الأطفال والمسنين

موجة برد تجتاح المملكة خلال ساعات.. وخبير: احموا الأطفال والمسنين

الإمارات تجدد دعوتها لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

الإمارات تجدد دعوتها لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

أمريكا تحذر رعاياها بالعراق من هجوم إرهابي محتمل

أمريكا تحذر رعاياها بالعراق من هجوم إرهابي محتمل

«مكافحة المخدرات» تحذر من مادة كيميائية تدفع المدمن لارتكاب جريمة قتل

«مكافحة المخدرات» تحذر من مادة كيميائية تدفع المدمن لارتكاب جريمة قتل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>