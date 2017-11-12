مذيعة لبنانية تفضح أكاذيب إعلام حزب الله بشأن مقابلتها مع «الحريري»

تواصل – فريق التحرير:

أكدت إعلامية لبنانية أن المملكة لم تمنع أياً من فريق العمل الذي سيُجري مقابلة مع رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري، من الدخول معها لإجراء المقابلة، في صفعة مدوية لأكاذيب إعلام حزب الله المروج للشائعات.

وكان تليفزيون “المستقبل” قد بث مقابلة حصرية اليوم الأحد، مع الحريري من الرياض، فما كان من مروجي الشائعات إلا الحديث عن قيود فرضتها المملكة على فريق العمل القادم لإجراء المقابلة؛ لكن الإعلامية بولا يعقوبيان خرجت، قبل ساعات من بث المقابلة، لترد علي هذه الشائعات.

وأشارت يعقوبيان عبر حسابها على “تويتر”، إلى أن الأمر لا صحة له على الإطلاق، مضيفة: “لم أسمع بخبر منع فريق تليفزيون المستقبل من الذهاب معي إلى الرياض إلا من الإعلام”.