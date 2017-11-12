اجتماع لـ «مدني مكة» استعداداً لموسم الأمطار

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عقد مدير الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة اللواء سالم المطرفي، اليوم الأحد، في مقر مديرية المنطقة، اجْتِمَاعَاً دورياً مع الإدارات العامة والإدارات التابعة لمَدَنِيّ منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة؛ اسْتِعْدَادَاً لموسم الأمطار 1439هـ.

وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى جميع الْخُطَط الْمُعَدَّة مُسْبَقَاً لموسم الأَمْطَار، فيما تم التوجيه للتنسيق لعقد لجان الدِّفَاع الْمَدَنِيّ الفرعية للجهات ذات العلاقة بالمحافظات للوقوف على اسْتِعْدَاد كافة الجهات ورفع درجة الجاهزية لموسم أمطار خير وبركة بمشيئة الله ينفع بها البلاد والعباد.

وَأكَّدَ اللواء المطرفي أن الاجتماع يَأْتِي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة رئيس لجنة الدِّفَاع الْمَدَنِيّ الرَئِيسِيّة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، على الاسْتِعْدَاد المبكر لموسم الأمطار، وإعداد الخطط اللازمة.