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سفارة المملكة بمصر تبدأ تفعيل بصمة الإصبع للراغبين في الحج والعمرة

سفارة المملكة بمصر تبدأ تفعيل بصمة الإصبع للراغبين في الحج والعمرة
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تواصل – واس:

أعلنت سفارة المملكة، في جمهورية مصر العَرَبِيّة، عن بدء تطبيق منظومة تسجيل الخصائص الحيوية (بصمة الإصبع وصورة الوجه) على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الحج والعمرة ابتداءً من 19 نوفمبر الْجَارِي.

وأوضحت السفارة في ‘‘بيان‘‘ صحفي اليوم، أنه يجب على طالب التأشيرة التوجه لمراكز خدمات التأشيرات، والخصائص الحيوية التابعة لشركة “تسهيل/ VFS” لسداد الرسوم المقدرة بنحو 4.5 دولار (بما يعادله من العملة المحلية)، بحيث تكون البصمة مرتبطة برقم جواز السفر فقط؛ وَذَلِكَ لِإعطاء الرَاغِبِين بالحصول على التأشيرة متسعاً من الوقت لتسجيل البصمة الحيوية.

وبَيَّنَت، أنه مِن الْمُقَرَّرِ أن يتم إعفاء كل من هم دون سن الثَّانِية عشرة، ومن يتجاوزون السبعين عَامَاً، وحَمَلة جوازات السفر الدبلوماسية والخَاصَّة من شرط تسجيل بصمة الإصبع وصورة الوجه.

ودعت السفارة الرَاغِبِين في الحصول على مزيد من المعلومات لزيارة المواقع الإِلِكْتُرُونِيّة لوزارة الخارجية السعودية: www.mofa.gov.sa وموقع السفارة السعودية في القاهرة: www.embassies.mofa.gov.sa/ sites/egypt وموقع الشركة المشغلة للمراكز: www.vfstasheel.com.

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