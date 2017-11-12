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نائب الرئيس اليمني: نخوض حرباً دفاعية مع التحالف العربي ضد المد الإيراني

نائب الرئيس اليمني: نخوض حرباً دفاعية مع التحالف العربي ضد المد الإيراني
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تواصل – واس:

أوضح نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، أن الحكومة الشرعية وبمساندة قوات التحالف تخوض حرباً دفاعية لاستعادة الحق المسلوب، ممثلاً في شرعية اليمنيين ودولتهم التي نهبتها الميليشيا الحوثية، مؤكداً قدرة اليمنيين إلى جانب إخوانهم من قوات التحالف العربي على اقتلاع جذور العصابة الانقلابية ووضع حد لجرائمها.

وأشاد الفريق محسن، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بجهود قوات التحالف في مأرب وما قدموه من دعم وإسناد وتنسيق مع قوات الجيش اليمني، مثمناً في الوقت نفسه دور دول التحالف الداعمة للشرعية، وما قدموه من دعم عسكري واقتصادي وإغاثي وسياسي لليمن.

وأشار نائب الرئيس اليمني، إلى أن قوات التحالف العربي قامت بجهد جبار لضرب المد الإيراني في اليمن، مبيناً أن المد الإيراني سلب اليمنيين حريتهم، ومزق نسيجهم الاجتماعي بالدعوات الطائفية والمناطقية التي تبنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع.

ولفت الفريق محسن الانتباه إلى أن عصابة الانقلابيين الضالة، ذات المنبع والمنشأ والتصدير الإيراني، سعت وتسعى لتدمير اليمن وإذاقة اليمنيين الويلات، وإقلاق السكينة العامة، وتهديد الأمن المحلي والإقليمي والدولي.

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