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وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الطائف

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الطائف
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تواصل – واس:

أعلنت جامعة الطائف، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة، أو المشغولة بمتعاقدين بمسمى “أستاذ مشارك – أستاذ مساعد” للسعوديين من الجنسين بكلية الشريعة، والأنظمة، وكلية إدارة الأعمال.

ويبدأ استقبال الطلبات على موقع الجامعة الإلكتروني:(http://apps.tu.edu.sa/ACJobs29102017/login.aspx)، اعتباراً من اليوم، إلى يوم الأحد الموافق 8 ربيع أول حسب تقويم أم القرى.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، فيما يخص وظيفة (أستاذ مشارك) وأن يكون حاصلاً على اللقب من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، والأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ويُفضل أن يكون المتقدم غير ملتحق بوظيفة حكومية.

كما طلبت الجامعة من المتقدمين توفير عدد من المستندات المطلوبة للتقديم وهي: صورة من بطاقة الأحوال المدنية للرجال، وصورة من كارت العائلة للنساء، والسيرة الذاتية، وصورة مصدقة من الشهادات: (البكالوريوس – الماجستير – الدكتوراه)، وصور من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة) وصورة من الخبرات.

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