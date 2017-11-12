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الرياض.. انتظام 17 مستجداً بـ«الهيئة» في الدبلوم التأهيلي

الرياض.. انتظام 17 مستجداً بـ«الهيئة» في الدبلوم التأهيلي
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تواصل – فريق التحرير:

​انتظم 17 عضواً ميدانياً من المستجدين في فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض في الدبلوم التأهيلي لأعضاء الهيئة المستجدين المنفذ بالشراكة مع جامعة أم القرى، ممثلة في المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بقاعة نوفيتل بالرياض.

وأعلنت رئاسة الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنها تهدف من خلال هذا الدبلوم العلمي الدراسي الذي يستمر لعام دراسي كامل إلى تأهيل العضو المستجد في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإكسابه معارف مكثفة في الجوانب الشرعية المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضافة إلى مواد نظامية وإنسانية ومهارية.

ويهدف الدبلوم إلى تأهيل الأعضاء الميدانيين المستجدين؛ ليمارسوا العمل الميداني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد تزويدهم بما يحتاجون إليه من علوم شرعية تأصيلية، ومعارف نظرية وتطبيقية، ومعلومات مهارية، ودراسة للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالعمل الميداني.

ويعتبر الدبلوم أحد الاشتراطات لمباشرة العضو المستجد للعمل الميداني، إضافة إلى حصوله المسبق على الشهادة الجامعية في تخصص شرعي بتقدير لا يقل عن جيد جداً، وحصوله بعد ذلك على رخصة لقيادة العمل الميداني.

وتأتي هذه البرامج مترجمة للتوجيهات المستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في حرصه على تطوير العمل، ورفع كفاءة منسوبي الجهاز من جميع الجوانب العلمية والشرعية، والتي تترجم تأكيد معاليه على أن تتضمن البرامج والدورات المقدمة لمنسوبي الهيئة محاربة الأفكار الضالة والمنحرفة، وتعزيز الانتماء للدين والوطن لمواكبة تطلعات ولاة الأمر أيدهم الله الذين لا يألون جهداً في دعم مسيرة الرئاسة لتؤدي دورها في خدمة الدين والوطن.

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