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«نيويورك تايمز»: إيران قد تتسبب بحرب بين الشيعة والسنة في أفغانستان

«نيويورك تايمز»: إيران قد تتسبب بحرب بين الشيعة والسنة في أفغانستان
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تواصل – سامر محمد:

سلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الضوء على قيام إيران بتدريب وإرسال الآلاف من الأفغان الشيعة للقتال في سوريا تحت ما يعرف بـ “لواء فاطميون”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين في أفغانستان يضعون في حسبانهم، بشكل كبير، ما يمكن أن يقوم به هؤلاء المقاتلون بعد عودتهم إلى أفغانستان.

وأضافت أن هناك مخاوفَ كبيرة من أن تتحول أفغانستان إلى ساحة حرب كبرى بين السنة والشيعة بالتزامن مع تصاعد التوتر بين السعودية وإيران في الشرق الأوسط.

ونقلت عن رئيس سابق للمخابرات الأفغانية أن الخطر كبير، ويبقى السؤال عن الدور الذي سيقوم به “لواء فاطميون” بعد انتهاء الحرب في سوريا، مضيفاً أن الصراع الإقليمي بين المملكة وطهران وبين السنة والشيعة ينتقل بالفعل إلى أفغانستان.

ورأت الصحيفة أن هناك سبباً للقلق فهجمات “داعش” ضد الأقلية الشيعية بأفغانستان في تصاعد، ويقوم الإعلام الإيراني بتسليط الضوء عليها بشكل مركز وعلى نطاق واسع.

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