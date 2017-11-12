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دولة تختفي من خرائط العالم (صور)

دولة تختفي من خرائط العالم (صور)
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تواصل – وكالات:

قرر عدد من الممتعضين بسبب اختفاء اسم دولتهم من خرائط العالم، الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم إزاء ذلك التجاهل.

وعبَّر العديد من النيوزيلنديين عن امتعاضهم من استمرار تجاهل العديد من الخرائط في مختلف دول العالم لوجود بلادهم، حيث أسسوا مجموعة على موقع “ريديت” للتعبير عن غضبهم.

ووفقًا لما نشره موقع شبكة “بي بي سي” البريطانية، فقد ضمت المجموعة التي تحمل اسم “خرائط بدون نيوزيلندا” نحو 27 ألف شخص.

كما دشنوا صفحة على موقع “فيسبوك” حملت نفس الاسم، ونشروا صوراً للعديد من خرائط العالم التي اختفى منها تماماً اسم دولتهم نيوزيلندا.

وتبلغ مساحة نيوزيلندا حوالي 270 ألف كيلومتر مربع، وثلاثة أرباع السكان وعددهم 4.7 مليون نسمة يعيشون في الجزيرة الشمالية التي توجد بها العاصمة ويلينجتون.

 

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