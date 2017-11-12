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الأميرة سارة بنت عبدالله تعلن استقالتها من رئاسة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية

الأميرة سارة بنت عبدالله تعلن استقالتها من رئاسة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية
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تواصل – أحمد الرمال:

أعلنت الأميرة سارة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، استقالتها من رئاسة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية، كما أعلنت نائبتها بسمة المدني استقالتها أيضاً من المجلس.

ودعت الأميرة مجلس الإدارة لعقد اجتماع في أسرع وقت لاختيار رئيسة بدلاً منها ونائبة لها، وحثت في الوقت ذاته على الاستمرار بنفس الطاقة والهمة، والمحافظة على الإنجازات.

يذكر أن الأميرة سارة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، قد تولت رئاسة المجلس منذ عام 1422هـ، حيث أمضت سنوات من العطاء في خدمته، وتقديم يد العون والمساعدة لكل محتاج.

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