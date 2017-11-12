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كيف تقي نفسك من مرض «القاتل الصامت»؟

كيف تقي نفسك من مرض «القاتل الصامت»؟
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تواصل – فريق التحرير:

“ارْتِفَاع الضغط” هو مرض يُعرف بأنه زيادة في ضغط الدم على جدار الشرايين، وَيُعَدُّ أكثر الأمراض المزمنة انْتِشَاراً في وقتنا الراهن.

ويطلق على المرض لقب “القاتل الصامت”؛ نظراً لعدم وجود أعراض تصاحب الإِصَابَة به عند معظم المرضى، ولكن في الوقت نفسه قد يؤدي إلى مضاعفات مميتة من دون أَي سابق إِنْذَار.

وفي هذا الصدَّد، نشرت وزارة الصحة عبر حسابها على “تويتر” رسماً توضيحياً (إنفوجراف) يتضمن عدداً من النصائح التي يجب اتباعها للوقاية من هذا المرض القاتل.

وجاءت النصائح كالآتي كما هو موضح بالإنفوجراف:

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