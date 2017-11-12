انطلاق التمرين العسكري السعودي الأردني «اليرموك 2»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

مصادر: تعديل رسوم تدريب «رخصة القيادة».. 70 ريالاً للساعة

مصادر: تعديل رسوم تدريب «رخصة القيادة».. 70 ريالاً للساعة

توجيه للمطابع بمنع لقب «الشيخ» في دعوات الزفاف.. إلا في حالتين

توجيه للمطابع بمنع لقب «الشيخ» في دعوات الزفاف.. إلا في حالتين

«العمل» تستثني بعض المهن من مدة الانتظار بهدف الاستقدام الفوري

«العمل» تستثني بعض المهن من مدة الانتظار بهدف الاستقدام الفوري

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

انطلاق التمرين العسكري السعودي الأردني «اليرموك 2»

انطلاق التمرين العسكري السعودي الأردني «اليرموك 2»
0

تواصل – واس:

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات التمرين العسكري الأردني السعودي “اليرموك 2″، في المنطقة العسكرية الشمالية الأردنية بمشاركة لواء خالد بن الوليد الثاني عشر من الجانب السعودي، ولواء الأميرة عالية وقوة واجب من الجانب الأردني.

وألقى رئيس اركان المنطقة العسكرية الشمالية العميد الركن عبد الله بن ياسين كلمة الافتتاح التي أوضح فيها أن هذه التمارين والتدريبات تهدف لتعزيز العلاقات والتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، كما يساعد على تحقيق مبدأ القيادة والسيطرة للقوات المختلطة وتوحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية، ويساهم في تخطيط ودمج العمليات التقليدية والغير تقليدية.

وأكد العميد بن ياسين، خلال كلمته، أن قيادة المنطقة العسكرية الشمالية سخّرت جميع الإمكانيات لإنجاح التمرين وتحقيق الفائدة المرجوة منه.

بدوره قدّر رئيس الوفد السعودي قائد لواء خالد بن الوليد الثاني عشر اللواء الركن محمد صالح المقبل، في كلمةٍ له، تطلعات قادة البلدين الشقيقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – والملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى تمكين البلدين وتطويرهما في جميع المجالات، مؤكدا أن هناك ترابط وطيد بالدم والدين والجوار والمصير المشترك بين الأردن والمملكة، مهيباً بجميع المشاركين في التمرين بذل المزيد من الجهد والجدية لتحقيق أقصى درجات الاستفادة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الصمصام 6».. مناورات سعودية باكستانية ضد الإرهاب (صور)

«الصمصام 6».. مناورات سعودية باكستانية ضد الإرهاب (صور)

استمرار مناورات «الريك 2» الجبَلية بين القوات السعودية والفرنسية (صور)

استمرار مناورات «الريك 2» الجبَلية بين القوات السعودية والفرنسية (صور)

شاهد.. استعدادات القوات الجوية الملكية للمشاركة في مناورات «فيصل11»

شاهد.. استعدادات القوات الجوية الملكية للمشاركة في مناورات «فيصل11»

عبرت أجواء عدة دول.. مقاتلات سعودية تصل أمريكا للمشاركة في تمرين عسكري

عبرت أجواء عدة دول.. مقاتلات سعودية تصل أمريكا للمشاركة في تمرين عسكري

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>