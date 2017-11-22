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أمير تبوك يكرم رجلي أمن أنقذا أطفالاً من القتل على يد أبيهم

أمير تبوك يكرم رجلي أمن أنقذا أطفالاً من القتل على يد أبيهم
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تواصل – فريق التحرير:

بعدما تابع شخصياً عملية إنقاذ أطفال حاول والدهم إلْقَاءهم من شرفة المنزل لقتلهم، دَعَا أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان اثْنَيْنِ من رجال الأمن إلى مكتبه لشكرهما وتكريمهما، بعد عملهما البطولي في عملية الإنقاذ.

وأشاد أمیر تبوك بما قَامَ به الرقیب سامي محمد الشامان، والعريف عمر نزال العطوي، من الدوريات الأمنیة بالمنطقة، من عمل بطولي باقتحامھما الشقة، ومنع والد الأطفال الذي كان في حالة غیر طبیعیة من إلقائھم من الدور الثَّانِي وتعريضھم للخطر بحرق الشقة، حیث قاما بإخلاء الأطفال؛ ومِنْ ثَمَّ القبض علیه.

حضر التكريم وكیل إمارة المنطقة حمد الحقباني، ومدير شرطة المنطقة اللواء محمد التمیمي، وقائد الدوريات الأمنیة العقید عید العطوي.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    في هذه الحالة هل بيجو الرجال كالعادة ويدافعو ويقولو مافي دخان من غير نار ولا مرته حارقه دمه يااعزائي الرجال نص الي يقتلون ويطعنون حريمهم وأطفالهم مو خيانة واشياء تخيلها لكم عقولكم لا بل عشان ماشاء الله نص الشعب الرجالي مدمن مخدرات للاسف

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