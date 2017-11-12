أمير تبوك يكرم رجلي أمن أنقذا أطفالاً من القتل على يد أبيهم

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بعدما تابع شخصياً عملية إنقاذ أطفال حاول والدهم إلْقَاءهم من شرفة المنزل لقتلهم، دَعَا أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان اثْنَيْنِ من رجال الأمن إلى مكتبه لشكرهما وتكريمهما، بعد عملهما البطولي في عملية الإنقاذ.

وأشاد أمیر تبوك بما قَامَ به الرقیب سامي محمد الشامان، والعريف عمر نزال العطوي، من الدوريات الأمنیة بالمنطقة، من عمل بطولي باقتحامھما الشقة، ومنع والد الأطفال الذي كان في حالة غیر طبیعیة من إلقائھم من الدور الثَّانِي وتعريضھم للخطر بحرق الشقة، حیث قاما بإخلاء الأطفال؛ ومِنْ ثَمَّ القبض علیه.

حضر التكريم وكیل إمارة المنطقة حمد الحقباني، ومدير شرطة المنطقة اللواء محمد التمیمي، وقائد الدوريات الأمنیة العقید عید العطوي.