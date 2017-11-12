بسبب نقله أبقاراً.. هندوس يقتلون مسلماً ويلقون جثته أمام القطار

تواصل – سامر محمد:

كَشَفَت صَحِيفَة “ذا هندو” الهِنْدِيّة عن أن من يصفون أنفسهم بحماة الأبقار الهندوس قتلوا مسلماً بالرصاص، وألقوا بجثته على شريط السكك الحديدية في محاولة منهم لإِظْهَار أن وفاته ناجمة عن حادثة.

وأشارت الصَحِيفَة إلى أن القتيل يدعى “عمر خان” وكان ينقل أبقاراً، وقُتل على يد هندوس متطرفين رمياً بالرصاص، في حين أُصِيبَ مرافقه، وذلك الْجُمُعَة الماضية في ولاية “راجستان” التي قُتل فيها مزارع مسلم راعٍ للأبقار على يد غوغاء في أبريل الماضي.

وتحدثت الصَحِيفَة عن أن الشرطة الهِنْدِيّة أحضرت جثة المسلم القتيل، أمس السبت، ممزقة بعد دهس قطار له.

ورفضت أسرة القتيل وأَقَارِبه تسلم جثمانه من المشرحة، ونظمت مظاهرة أمام المُسْتَشْفَى اليوم الأحد؛ احْتِجَاجَاً على مشاهدة الشرطة الهِنْدِيّة للجريمة دون أن تتدخل لوقف المهاجمين، على حد قول شهود عيان هناك.