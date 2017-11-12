بسبب نقله أبقاراً.. هندوس يقتلون مسلماً ويلقون جثته أمام القطار

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

مصادر: تعديل رسوم تدريب «رخصة القيادة».. 70 ريالاً للساعة

مصادر: تعديل رسوم تدريب «رخصة القيادة».. 70 ريالاً للساعة

توجيه للمطابع بمنع لقب «الشيخ» في دعوات الزفاف.. إلا في حالتين

توجيه للمطابع بمنع لقب «الشيخ» في دعوات الزفاف.. إلا في حالتين

«العمل» تستثني بعض المهن من مدة الانتظار بهدف الاستقدام الفوري

«العمل» تستثني بعض المهن من مدة الانتظار بهدف الاستقدام الفوري

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

بسبب نقله أبقاراً.. هندوس يقتلون مسلماً ويلقون جثته أمام القطار

بسبب نقله أبقاراً.. هندوس يقتلون مسلماً ويلقون جثته أمام القطار
0

تواصل – سامر محمد:

كَشَفَت صَحِيفَة “ذا هندو” الهِنْدِيّة عن أن من يصفون أنفسهم بحماة الأبقار الهندوس قتلوا مسلماً بالرصاص، وألقوا بجثته على شريط السكك الحديدية في محاولة منهم لإِظْهَار أن وفاته ناجمة عن حادثة.

وأشارت الصَحِيفَة إلى أن القتيل يدعى “عمر خان” وكان ينقل أبقاراً، وقُتل على يد هندوس متطرفين رمياً بالرصاص، في حين أُصِيبَ مرافقه، وذلك الْجُمُعَة الماضية في ولاية “راجستان” التي قُتل فيها مزارع مسلم راعٍ للأبقار على يد غوغاء في أبريل الماضي.

وتحدثت الصَحِيفَة عن أن الشرطة الهِنْدِيّة أحضرت جثة المسلم القتيل، أمس السبت، ممزقة بعد دهس قطار له.

ورفضت أسرة القتيل وأَقَارِبه تسلم جثمانه من المشرحة، ونظمت مظاهرة أمام المُسْتَشْفَى اليوم الأحد؛ احْتِجَاجَاً على مشاهدة الشرطة الهِنْدِيّة للجريمة دون أن تتدخل لوقف المهاجمين، على حد قول شهود عيان هناك.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خبير دولي: حملة مكافحة الفساد بالمملكة نقطة تحول جديدة

خبير دولي: حملة مكافحة الفساد بالمملكة نقطة تحول جديدة

أمريكي يتهم عمال النظافة بتلويث الشوارع.. شاهد ماذا يفعلون

أمريكي يتهم عمال النظافة بتلويث الشوارع.. شاهد ماذا يفعلون

مسلمو أمريكا يستهدفون جمع 100 ألف دولار لضحايا حرائق كاليفورنيا

مسلمو أمريكا يستهدفون جمع 100 ألف دولار لضحايا حرائق كاليفورنيا

بالصور.. الحرس الثوري يوسع نشاطه بسوريا تزامنًا مع خسائره في إيران

بالصور.. الحرس الثوري يوسع نشاطه بسوريا تزامنًا مع خسائره في إيران

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>