أول قرار بعد حادث الطائرة .. تكليف «القحطاني» بتسيير أعمال أمانة عسير

تواصل – الرياض

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، توجيهاته القاضية بتكليف وكيل أمين منطقة عسير للخدمات المهندس عبدالله بن مصلح القحطاني، بتسيير أعمال أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها.

ويعد هذا أول قرار تعيين بعد حادث طائرة عسير، الذي توفى فيه نائب أمير منطقة عسير، الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، في وفاته ومرافقيه رحمهم الله، هم: وكيل إمارة عسير سليمان الجريش، ومحافظ محايل محمد سعود المتحمي، وأمين منطقة عسير صالح القاضي، ورئيس المراسم خالد بن حميد، ومدير الزارعة بعسير فهد الفرطيش، ومرافق الأمير سعود السهلي، إضافةً إلى مرافق الأمير النقيب عبدالله الشهري.