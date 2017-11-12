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وزير الحرس الوطني يقلّد عدداً من الضباط رتبة لواء

وزير الحرس الوطني يقلّد عدداً من الضباط رتبة لواء
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تواصل – واس

قلّد صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني في مكتبه بالوزارة اليوم، عدداً من ضباط الحرس الوطني رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم إلى رتبة لواء وهم: اللواء الركن فيصل بن مقعد بن خالد الربيعان، واللواء عبدالعزيز بن جمل بن عبدالعزيز بن لبده، واللواء الركن سالم بن مشاي بن خلف العنزي، واللواء صالح بن عمر بن محمد السويداء، واللواء أحمد بن مانع بن أحمد الخديدي، واللواء الركن سليمان بن منيع بن سليمان العقيل، واللواء طبيب محمد بن علي بن حافظ البارقي، واللواء طبيب خالد بن محمد بن فرحان الجهني، واللواء طبيب عبدالله بن جلوي بن عبدالله الدخيل.

ورفع وزير الحرس الوطني الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ إزاء ما تلقاه الوزارة من دعم كبير واهتمام دائم في سبيل أداء واجبها ورسالتها المناطة بها على أكمل وجه، أسوة ببقية القطاعات العسكرية التي تشترك جميعها في شرف الذود عن حمى حدود الوطن الغالي والمحافظة على أمنه وحماية مقدساته ومقدراته ومكتسباته.

وهنأ سموه الضباط الذين تمت ترقيتهم، وتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

من جانبهم عبَّر الضباط المترقون عن بالغ الشكر والامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على هذه الثقة، سائلين الله أن يكونوا عند حسن الظن، مجددين الولاء والعزيمة في أداء واجبهم خدمة لدينهم ومليكهم ووطنهم.

وأعربوا عن شكرهم لسمو وزير الحرس الوطني، على دعمه ورعايته لمنسوبي الحرس الوطني على مختلف مسؤولياتهم ومستوياتهم، وتشرفهم بتقليدهم رتبهم الجديدة.

حضر مراسم التقليد نائب وزير الحرس الوطني “عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، ورئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الضباط اللواء جميل بن ساعد العميري”.

 

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