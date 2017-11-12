«مستشار المستهلك» يسلط الضوء على مشكلة ارتفاع فواتير المياه

تواصل – فريق التحرير

تستضيف جمعية “حماية المستهلك” بعد غدٍ الثلاثاء شركة المياه الوطنية في برنامج “مستشار المستهلك” للحديث عن فواتير المياه وحقوق العملاء لدى الشركة.

وينطلق البرنامج في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً ولمدة ساعتين، ح

تواصل – فريق التحرير

تستضيف جمعية “حماية المستهلك” بعد غدٍ الثلاثاء شركة المياه الوطنية في برنامج “مستشار المستهلك” للحديث عن فواتير المياه وحقوق العملاء لدى الشركة.

وينطلق البرنامج في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً ولمدة ساعتين، حيث يقوم باستقبال الأسئلة من المستهلكين، بالإضافة لتقديمه رسائل توعوية تهم المستهلكين عبر هاشتاق #مستشار_المستهلك.

من جانبها أكدت المشرفة العامة على البرنامج “نادرة الموسى” إن محاور الحلقة، ستتناول الحديث عن ما يمكن أن يتعرض له المستهلك من مشاكل تتعلق في فواتير المياه، وماذا يجب على المستهلك أن يفعل في حال ارتفاع الفواتير أو الأعطال الفنية للعدادات، وعدم انتظام مواعيد ضخ المياه.

وأضافت: “نطمح من خلال البرنامج أن نحقق أهداف الجمعية في زيادة الوعي وتقديم المعلومات والاستشارات والرسائل التوعوية التي تهم المستهلك من الخبراء والمختصين، وندعوهم إلى التواصل معنا عبر القنوات الموضحة في الإعلان.

ويتلقّى “مستشار المستهلك” الأسئلة والاستفسارات من الجمهور عبر الهاتف (0112792368 – تحويلة: 128)، وكذلك عن طريق حساب تويتر الخاص بالجمعية @cpaksa، وأيضاً من خلال البريد الإلكتروني info@cpa.org.sa .