اختفاء طالبة بالثالث المتوسط شرق الرياض منذ أسبوع في ظروف غامضة

تواصل – الرياض:

ناشد والد فتاة تبلغ من العمر “15 عاماً” بالصف الثالث المتوسط، مَن يعثر عليها أو يعرف أي معلومات عنها الاتصال بالجهات الأمنية أو التواصل معه؛ وذلك بعد اختفائها منذ يوم السبت قبل الماضي.

وقال والد الفتاة إنه أبلغ مركز شرطة الخليج شرق الرياض، عن غيابها وأنه لم يعثر عليها ومواصفاتها، وموعد تغيبها، لافتاً إلى أن ابنته طالبة في الصف الثالث المتوسط، وهي متوسطة الطول، وليست نحيفةً ولا بدينةً، وترتدي عباءة سوداء، ولا تعاني أمراضاً عقلية أو نفسية.

وتابع والد الفتاة أن ابنته خرجت من المنزل في حي الروضة شرق الرياض إلى جهةٍ غير معلومة منذ عصر السبت الموافق 15 / 2 / 1439 هـ.

ودعا د. صالح التويجري أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، “اللهم أقر عيونهم بعودتها، وأخذ الحق من المجرمين.” ووصفت الكاتبة والإعلامية ميرة المشخص اختفاء‏ الفتاة بأن “الأمر خطير”، وطالبت الجميع الدعاء بسرعة العثور عليها.

أما صاحبة معرف “بريق الأمل”‏، فقالت: “الله يردها لأهلها رداً جميلاً ويستر عليها وعلى بناتنا وبنات المسلمين يارب!! “، وقال أبو يحيى: “أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم احفظها بحفظك وأسترها بسترك وردّها لأهلها ردا” جميلا” يا ذَا الجلال والإكرام.”

وقالت شروق الشهراني‏: “لاحول ولاقوة إلا بالله، الله يقر عين والديها بها ويردها سالمه يارب لطفك”، وطالب مغردون أولياء الأمور بمراعاة ظروف الأبناء والبنات، واليقظة والحذر في ظل المخططات التي تستهدف بنات ونساء المسلمين.

وأضاف فهد الفارس‏: إلى “كل من علق وانتقد سلبيا، أقول له اتق الله وأعلم إن لم يكن لسانك في عون الناس بالخير والاحسان فاكفهم شره بصمتك، لاحول ولاقوة إلا بالله”.