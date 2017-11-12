«نيابة البحرين» تحيل متهمي «التخابر مع قطر» للمحكمة الكبرى الجنائية

تواصل- وكالات:

أحالَ المستشار أحمد الحمادي، المحامي العام للنيابة الكلية بالبحرين، المتهمين بالتخابر مع دولة قطر إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

وأسندت النيابة إلى الموقوفين تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية؛ بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها، وقد تحدد لنظر القضية جلسة 27/11/2017.

وصدر أمر الإحالة من النيابة العامة، مشمولاً بالأمر بضبط وإحضار المتهمين الهاربين حسن جمعة سلطان، وعلي مهدي الأسود.