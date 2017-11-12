ضبط مواطن ومقيم سرقا 53 سيارة في المدينة

تواصل- فريق التحرير:

قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، الرائد حسين القحطاني، إن دوريات الأمن بالمدينة ألقت القبض على مواطن ومقيم- بالعقد الثالث من العمر- احترفا سرقات السيارات؛ حيث عثر بحوزتهما على الأدوات التي تستخدم في تكسير السيارات، وتم تسليمهما إلى مركز الشرطة المختص.

وأضاف “القحطاني”، أنه بسماع أقوالهما الأولية أقرّا بارتكابهما 53 سرقة لسيارات، تطابقت أقوالهما مع ما ورد في سجل البلاغات المقيدة ضد مجهول بالإضافة إلى عدد من السرقات لم يتم الإبلاغ عنها.

وتابع، أنه جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية ومن ثم إحالتهما لفرع النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة بحكم الاختصاص لتقديمهما للجهات العدلية.