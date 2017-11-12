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«مكنون» بالتعاون مع مركز إجلال يعقدان شراكة في برنامج صناعة القارئ

«مكنون» بالتعاون مع مركز إجلال يعقدان شراكة في برنامج صناعة القارئ
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تواصل – فريق التحرير:

وقَّعت جمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” عقد شراكة مع مركز إجلال القرآني في برنامج صناعة القارئ الذي يستهدف حفاظ القرآن الكريم، صرح بذلك الشيخ حمد بن سليمان العنقري مدير إدارة الشؤون التعليمية بمكنون.

وأوضح العنقري أن البرنامج يهدف إلى تمكين الدارسين من المهارات القرآنية الأساسية، والمساهمة في توفير كوادر مؤهلة لتعليم القرآن الكريم، وتأهيل المشاركين للحصول على مراكز متقدمة في المسابقات القرآنية، مبيناً أن هناك شروطاً لابد أن تتوفر في المتقدمين على البرنامج ومنها: ألا يتجاوز عمر المشارك عن 22 سنة، وأن يكون حافظاً للقرآن الكريم كاملا، وتعبئة استمارة التسجيل واجتياز المقابلة الشخصية، والالتزام بأنظمة وقوانين البرنامج.

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