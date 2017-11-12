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التخصصات الصحية: ارتفاع المقبولين لبرامج شهادة الاختصاص 18%

التخصصات الصحية: ارتفاع المقبولين لبرامج شهادة الاختصاص 18%
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تواصل – فريق التحرير

كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن تحقيقها زيادة في أعداد المقبولين لشهادة الاختصاص السعودية بنسبة 18% هذا العام مقارنة بالعام الماضي 2016، حيث بلغ عدد المقبولين هذا العام 3249 متدرباً.

ووفقاً لـ”الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده” فأن برامج شهادة الاختصاص السعودية قبلت هذا العام 2850 متدرباً في برامج الطب البشري، 166 متدرباً في برامج طب الأسنان، 47 متدرباً في برامج الصيدلة، أما في برامج التمريض والعلوم الطبية التطبيقية فقد تم قبول 186 متدرباً وبنسبة زيادة 830% عن العام الماضي، حيث كان عدد المقبولين العام الماضي 20 متدرباً فقط في العام 2016.

وأشار “عبده” إلى أن الهيئة تسعى للإسهام في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال الهدف الاستراتيجي الرابع وهو التوسع في التدريب والتطوير محلياً ودولياً، لافتاً إلى أن ذلك سيرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.

وأضاف أن الهيئة تسعى لزيادة أعداد المقبولين في برامجها ودراسة احتياجات القطاع العام والخاص من مخرجات التدريب الصحي، انسجاماً مع خطتها الاستراتيجية والتطور النوعي الذي تقوم به الهيئة في البرامج، لافتاً إلى حرص الهيئة على رفع كفاءة هذه البرامج لتنعكس إيجاباً على القطاع الصحي بشكل كامل.

وأوضح أن الهيئة تؤدي دوراً مهماً من خلال مجالسها العلمية ولجانها بتدريب الأطباء في برامج شهادة الاختصاص السعودية، لافتاً إلى أن شهادة الاختصاص السعودية هي الأعلى في مجال التخصص حيث يتوجب الحصول عليها تدريب مهني مقنن ويطبق في المستشفيات المعترف بها من قبل الهيئة بناء على توفر متطلبات محددة للاعتراف حيث يتم الإشراف على التدريب والمتدربين من قبل لجان متخصصة لكل مجلس أو لجنة علمية تشارك فيها جميع المراكز المعترف بها للتدريب مع وجود ممثل للمتدربين.

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