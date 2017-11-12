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هل سيتم فعلياً الانتهاء من «محطة قطار جدة» بعد 45 يومًا؟

هل سيتم فعلياً الانتهاء من «محطة قطار جدة» بعد 45 يومًا؟
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تواصل – جدة:

كشفت مصادر داخل محطة القطار بجدة أن الانتهاء من المحطة لا يزال بحاجة إلى وقت أطول من الموعد الذي أعلنته السكك الحديد وهو نهاية 2017م، خصوصًا وأن المقاول الجديد (الشركة التركية) لا تزال تنتظر إشارة البدء لاستكمال ما توقف عنده المقاول السابق (شركة سعودي أوجيه).

كما أكدت المصادر التي رفضت ذكر اسمها أن العمال لا يزالون يأتون إلى مقر المحطة، ويذهبون، وأيام أخرى لا يأتون في سيناريو أثار استغراب المتابعين والمهتمين بشأن القطار بجدة.

وبحسب جولة ميدانية قالت صحيفة “المدينة” إنها قامت بها داخل محطة القطار بجدة، فإن العديد من أعمال الإنشاءات لا تزال تراوح مكانها، علاوة على تعرض عدد من المرافق للعطب بعد ان اعتلاها الصدأ، مثل السلالم الكهربائية، والكيابل، أيضًا الطرقات الداخلية، والتي تآكلت منها طبقة الأسفلت، فيما لا تزال بعض الأرصفة تنتظر من يعمل على صيانتها وإنجاز الأجزاء غير المكتملة.

كما أن الجهة الشرقية من المحطة، لا تزال تعاني من كثرة الصبات الخرسانية، وباتت لا تستوعب عدد المركبات العابرة لطريق الحرمين، والتي تشكل بوجودها خطرًا كبيرًا على سلامة قائدي المركبات، إضافة للازدحام المروري اليومي في الطريق الذي يعتبر شريانًا رئيسًا بجدة.

أما في الجهة الجنوبية من المحطة فتكدست أكوام الأخشاب ومواد البناء من حديد وكيابل كهرباء. ومن جانب آخر أكد نائب الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للتخطيط والتطوير يوسف بن إبراهيم العبدان أن الانتهاء من مشروع قطار الحرمين السريع سينتهي مع نهاية 2017م.

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