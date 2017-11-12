«هدف»: 120 ألف منشأة اشتركت في «دعم نمو التوطين»

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أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد أبا الخيل، أن 112041 منشأة اشتركت في برنامج “دعم نمو توطين المنشآت”، وذلك بحسب الإحصائيات الأخيرة للبرنامج، مؤكدًا على أن البرنامج يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

وبيّن أبا الخيل أن البرنامج يخدم جميع منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث سيسهم الصندوق بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية نيابة عن المنشآت التي تحقق نموًا في أعداد الموظفين السعوديين، لافتاً إلى أن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017، ولمدة عامين، حيث سيسهم “هدف” بنسبة 15 % من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظفة.

وأشار أبا الخيل إلى أن الدعم موجه للمنشآت بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل، داعيًا المنشآت الراغبة في التسجيل بالبرنامج،الدخول على حساب المنشأة في الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية.

ويمكن للمنشآت الراغبة في التسجيل الاطلاع على الشروط من خلال زيارة موقع “هدف” الإلكترونيمن هنا