«تقويم التعليم» تستطلع آراء 4 آلاف معلم عن «البيئة التعليمية»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

الحريري: لم يجبرني أحد على الاستقالة.. وحياتي مهددة من نظام «الأسد»

الحريري: لم يجبرني أحد على الاستقالة.. وحياتي مهددة من نظام «الأسد»

«النيابة العامة» تحذر الموظفين الحكوميين من التورط في هذه الأمور

«النيابة العامة» تحذر الموظفين الحكوميين من التورط في هذه الأمور

مصادر: تعديل رسوم تدريب «رخصة القيادة».. 70 ريالاً للساعة

مصادر: تعديل رسوم تدريب «رخصة القيادة».. 70 ريالاً للساعة

توجيه للمطابع بمنع لقب «الشيخ» في دعوات الزفاف.. إلا في حالتين

توجيه للمطابع بمنع لقب «الشيخ» في دعوات الزفاف.. إلا في حالتين

«تقويم التعليم» تستطلع آراء 4 آلاف معلم عن «البيئة التعليمية»

«تقويم التعليم» تستطلع آراء 4 آلاف معلم عن «البيئة التعليمية»
1

 

تواصل- فريق التحرير:

تشارك هيئة تقويم التعليم، في الدراسة الدولية للتعليم والتعلم (TALIS), التي تطبق لأول مرة في المملكة خلال العام الدراسي الحالي 1438-1439هـ؛ لدعم وتمكين القيادات المدرسية والمعلمين بأفضل البرامج للقيام بمهامهم بكفاءة عالية.

وتطبق الدراسة على مرحلتين الأولى تجريبية على 20 مدرسة وبمشاركة 400 قائد مدرسة ومعلم، والمرحلة الثانية مرحلة التطبيق الرئيسي للدراسة وستشارك فيها 200 مدرسة بمعدل 4000 قائد مدرسة ومعلم من جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة؛ للحصول على آراء قادة المدارس والمعلمين ومقترحاتهم حول البيئة التعليمية التي يعملون فيها مثل الأداء الراهن للممارسات التعليمية، وتطوير الأداء المهني بكافة أنواعه وجودته وأثره، والاطلاع على آليات تقيم الأداء المهني وجودتها.

وتشمل الدراسة بحث أثر التغذية الراجعة المقدمة لهم، والمميزات والحوافز، بالإضافة إلى العديد من الجوانب التي تتعلق بإدارة القيادة المدرسية وببيئة المدرسة التعليمية ككل، وذلك للاستفادة منها نحو إعداد سياسات تطوير البيئة التعليمية بكافة جوانبها.

وأكدت هيئة تقويم التعليم أن مشاركتها في الدراسة تنطلق من اهتمامها برؤية المملكة 2030 التي ركَّزت على أهمية بناء نظام تعليمي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، ويمكّن الأجيال من المعارف والمهارات، ويتيح فرص الإبداع والابتكار وتطوير المواهب، وبناء الشخصية، ومتابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها وتعزيز دور المعلّم ورفع تأهيله، ومتابعة مستوى التقدم في هذا الجانب؛ و لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، وتلبيةً لمتطلبات العصر المتغيرِّة والسريعة نحو التطور والمنافسة على الريادة والتميّز العالمي.

وقالت إنه يمكن حصر فوائد الدراسة الرئيسية في سماع صوت قادة المدارس والمعلمين ومرئياتهم ومشاركتهم حول تقييم البيئة التعليمية بجميع جوانبها ذات العلاقة بأدائهم، والاستفادة من نتائج الدول المشاركة والبرامج المستخدمة لتطوير البيئة التعليمة لديهم، وقياس مستوى البيئة التعليمية الحالية؛ لقياس أثر البرامج التطويرية في نتائج دورة الدراسة القادمة، بالإضافة إلى أن نتائج الدراسة تدعم صنَّاع القرار في التعليم ببيانات موثوقة عن الوضع التعليمي الراهن.

يذكر أن الدراسة الدولية للتعليم والتعلم TALIS بدأتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في دورتها الأولى عام 2008 بمشاركة 24 دولة، فيما شارك في دورتها الثانية عام 2013 (38) دولة، بينما يشارك في دورتها الثالثة لعام 2018 (47) دولة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الشرقية.. معلم يوقف تدريس منهجه شهرين لتعليم طلابه القراءة والكتابة

الشرقية.. معلم يوقف تدريس منهجه شهرين لتعليم طلابه القراءة والكتابة

«العصيمي»: هذا المعلم نموذج يستأهل التقدير (فيديو)

«العصيمي»: هذا المعلم نموذج يستأهل التقدير (فيديو)

الوفاء الجميل.. طالب جامعي يحتفي بمعلمه بعد ١٥ عاماً في مكة

الوفاء الجميل.. طالب جامعي يحتفي بمعلمه بعد ١٥ عاماً في مكة

المعلمون يرفضون اتهام وزير التعليم لهم بالفساد ويطالبون بحقوقهم

المعلمون يرفضون اتهام وزير التعليم لهم بالفساد ويطالبون بحقوقهم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    يا بشر عطونا مدارس عليها القيمة اول فيها متطلبات الدراسة الصحيحة وبعدين تكلموا عن تغذية راجعة ورايحة

    اضافة رد

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>