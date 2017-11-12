بالفيديو.. «قناع» صناعي يخترق «آيفون X» ويُثبت فشل بصمة الوجه

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة فيتنامية، عن تصميم “قناع” نجح في اختراق هاتف أبل الجديد “آيفون X” وكسر بصمة الوجه “فيس آي دي”، وسرق البيانات الشخصية لمسؤولين سياسيين بارزين ورجال أعمال ومليارديرات.

وبحسب موقع “فون آرينا” المعنيّ بالأخبار التكنولوجية، فإن القناع عبارة عن مزيج من أجزاء مطبوعة بتقنية الأبعاد الثلاثية مع مكياج وصور ثنائية الأبعاد مع بعض التعديلات الخاصة على الذقن ومحيط الوجه.

وذكرت الشركة الفيتنامية أن تقنية التعرف على الوجه ليست وسيلةً آمنةً بالقدر الذي يتوقعه المستخدمون، حيث يمكن خداعها بسهولة، مؤكدةً أن ماسح بصمة الإصبع أفضل وسيلة من حيث التقنيات الحيوية، للحماية من القرصنة عبر كسر نظام الهاتف واختراقه.