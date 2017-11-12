الأمير تشارلز: اليهود سبب اضطرابات الشرق الأوسط

تواصل- سامر محمد:

كشفت صحيفة “ذا ميل أون صنداي” البريطانية عن فحوى الرسالة التي كتبها الأمير تشارلز في بريطانيا والتي حث فيها الولايات المتحدة على التصدي للوبي اليهودي، وألقى باللوم على اليهود الأجانب بالمسؤولية عن إحداث اضطراب في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرسالة كتبها الأمير تشارلز إلى أحد أصدقائه في 1986م، وشملت على تقييم مذهل من قبل الأمير للصراع “العربي- الإسرائيلي”.

وذكر في رسالته أن هجرة اليهود من أوروبا إلى الشرق الأوسط خلال القرن الماضي، ساعدت في إحداث مشكلات كبرى.

واعتبر أن الإرهاب في المنطقة سينتهي فقط، عندما يتم القضاء على أسبابه، وعبر عن أمله حينها في أن يتحلي رئيس أمريكي بالشجاعة للوقوف في وجه اللوبي اليهودي بأمريكا.

وتسبب الكشف عن تلك الرسالة في صدمة لدى زعماء اليهود في العالم، الذين اعتبروا أن استخدام عبارة “اللوبي اليهودي” معاداة للسامية.