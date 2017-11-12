الأمير تشارلز: اليهود سبب اضطرابات الشرق الأوسط

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

مصادر: تعديل رسوم تدريب «رخصة القيادة».. 70 ريالاً للساعة

مصادر: تعديل رسوم تدريب «رخصة القيادة».. 70 ريالاً للساعة

توجيه للمطابع بمنع لقب «الشيخ» في دعوات الزفاف.. إلا في حالتين

توجيه للمطابع بمنع لقب «الشيخ» في دعوات الزفاف.. إلا في حالتين

«العمل» تستثني بعض المهن من مدة الانتظار بهدف الاستقدام الفوري

«العمل» تستثني بعض المهن من مدة الانتظار بهدف الاستقدام الفوري

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

الأمير تشارلز: اليهود سبب اضطرابات الشرق الأوسط

الأمير تشارلز: اليهود سبب اضطرابات الشرق الأوسط
0

تواصل- سامر محمد:

كشفت صحيفة “ذا ميل أون صنداي” البريطانية عن فحوى الرسالة التي كتبها الأمير تشارلز في بريطانيا والتي حث فيها الولايات المتحدة على التصدي للوبي اليهودي، وألقى باللوم على اليهود الأجانب بالمسؤولية عن إحداث اضطراب في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرسالة كتبها الأمير تشارلز إلى أحد أصدقائه في 1986م، وشملت على تقييم مذهل من قبل الأمير للصراع “العربي- الإسرائيلي”.

وذكر في رسالته أن هجرة اليهود من أوروبا إلى الشرق الأوسط خلال القرن الماضي، ساعدت في إحداث مشكلات كبرى.

واعتبر أن الإرهاب في المنطقة سينتهي فقط، عندما يتم القضاء على أسبابه، وعبر عن أمله حينها في أن يتحلي رئيس أمريكي بالشجاعة للوقوف في وجه اللوبي اليهودي بأمريكا.

وتسبب الكشف عن تلك الرسالة في صدمة لدى زعماء اليهود في العالم، الذين اعتبروا أن استخدام عبارة “اللوبي اليهودي” معاداة للسامية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تأكيداً لخبر «تواصل».. لواء مصري: اللوبي اليهودي بأمريكا يسعى لعرقلة تسليح المملكة

تأكيداً لخبر «تواصل».. لواء مصري: اللوبي اليهودي بأمريكا يسعى لعرقلة تسليح المملكة

«كير»: مؤسسات أمريكية أنفقت 119 مليون دولار لنشر «الإسلاموفوبيا»

«كير»: مؤسسات أمريكية أنفقت 119 مليون دولار لنشر «الإسلاموفوبيا»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>