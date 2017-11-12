الطائف: مصادرة لحوم مجهولة وأغذية فاسدة في 27 حملة رقابية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

مصادر: تعديل رسوم تدريب «رخصة القيادة».. 70 ريالاً للساعة

مصادر: تعديل رسوم تدريب «رخصة القيادة».. 70 ريالاً للساعة

توجيه للمطابع بمنع لقب «الشيخ» في دعوات الزفاف.. إلا في حالتين

توجيه للمطابع بمنع لقب «الشيخ» في دعوات الزفاف.. إلا في حالتين

«العمل» تستثني بعض المهن من مدة الانتظار بهدف الاستقدام الفوري

«العمل» تستثني بعض المهن من مدة الانتظار بهدف الاستقدام الفوري

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

الطائف: مصادرة لحوم مجهولة وأغذية فاسدة في 27 حملة رقابية

الطائف: مصادرة لحوم مجهولة وأغذية فاسدة في 27 حملة رقابية
0

تواصل – فريق التحرير

كشفت أمانة الطائف ممثلة في “وكالة الخدمات والبلديات الفرعية ببلدية جنوب الطائف الفرعية” عن تنفيذها أكثر من 27 حملة رقابية مكثفة ومدعومة من الإدارات الإشرافية، خلال العام الجاري.

وأوضحت الأمانة أنها غطت في تلك الحملات 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية، وجرى خلالها تغطية أكثر من 7000 منشأة ومرفق تجاري لها علاقة بالصحة العامة، مشيرة إلى أن الحملات ستستمر لتغطية باقي المنشآت، ومنع أي تجاوزات صحية.

وعن نتائج تلك الحملات أكدت الأمانة أنها صادرة لحومًا مجهولة المصدر، وكميات كبيرة من المواد الغذائية، كما ضبطت مخالفات أخرى تتعلق بسوء النظافة العامة، وسوء أماكن التخزين والحفظ، وتدني مستوى أماكن تحضير الطعام .

وأوضحت وكالة الخدمات أنها كثّفت برامج الرقابة الميدانية على المنشآت ذات العلاقة بصحة المستهلك من خلال تسيير دوريات رقابية ميدانية بفترتين صباحية ومسائية تعمل على متابعة المنشآت والتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأكدت أن الأمانة لن تتهاون مع أي مخالفة تطال الصحة العامة، كما سيتم تطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، والتخلص من المواد الغذائية الفاسدة، وفي حال عدم معالجة الوضع وتكرار المخالفة يتم إغلاق المنشأة وفق الأنظمة والتعليمات.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الإنذار المبكر» ينبّه: ضباب يحجب الرؤية على عدة مناطق

«الإنذار المبكر» ينبّه: ضباب يحجب الرؤية على عدة مناطق

بالفيديو.. الغيث يَعمُّ مكة والطائف بعد يومين من صلاة الاستسقاء

بالفيديو.. الغيث يَعمُّ مكة والطائف بعد يومين من صلاة الاستسقاء

ضبط مقيم بحوزته 10 آلاف حبة محظورة في الطائف

ضبط مقيم بحوزته 10 آلاف حبة محظورة في الطائف

الطائف.. «كاميرات مراقبة» بالطرق لرصد مخالفات النظافة (صور)

الطائف.. «كاميرات مراقبة» بالطرق لرصد مخالفات النظافة (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>