الطائف: مصادرة لحوم مجهولة وأغذية فاسدة في 27 حملة رقابية

تواصل – فريق التحرير

كشفت أمانة الطائف ممثلة في “وكالة الخدمات والبلديات الفرعية ببلدية جنوب الطائف الفرعية” عن تنفيذها أكثر من 27 حملة رقابية مكثفة ومدعومة من الإدارات الإشرافية، خلال العام الجاري.

وأوضحت الأمانة أنها غطت في تلك الحملات 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية، وجرى خلالها تغطية أكثر من 7000 منشأة ومرفق تجاري لها علاقة بالصحة العامة، مشيرة إلى أن الحملات ستستمر لتغطية باقي المنشآت، ومنع أي تجاوزات صحية.

وعن نتائج تلك الحملات أكدت الأمانة أنها صادرة لحومًا مجهولة المصدر، وكميات كبيرة من المواد الغذائية، كما ضبطت مخالفات أخرى تتعلق بسوء النظافة العامة، وسوء أماكن التخزين والحفظ، وتدني مستوى أماكن تحضير الطعام .

وأوضحت وكالة الخدمات أنها كثّفت برامج الرقابة الميدانية على المنشآت ذات العلاقة بصحة المستهلك من خلال تسيير دوريات رقابية ميدانية بفترتين صباحية ومسائية تعمل على متابعة المنشآت والتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأكدت أن الأمانة لن تتهاون مع أي مخالفة تطال الصحة العامة، كما سيتم تطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، والتخلص من المواد الغذائية الفاسدة، وفي حال عدم معالجة الوضع وتكرار المخالفة يتم إغلاق المنشأة وفق الأنظمة والتعليمات.