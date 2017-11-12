مصدر بـ «التحالف»: الألغام البحرية دليل جديد على تورط إيران في دعم الحوثيين

تواصل – وكالات:

أكد مصدر في التحالف العربي لدعم الشرعية أن ظهور الألغام البحرية في اليمن يعد دليلاً جديداً على دعم النظام الإيراني للمليشيات الحوثية، مبيناً أن وجود هذه الألغام بيد الحوثيين يعتبر مؤشراً خطيراً.

وشدد المصدر وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” على أن القوات البحرية اليمنية لم يكن لديها أي ألغام بحرية ضمن أسلحتها، وأن اليمن لم يعرف الألغام قبل استيلاء الحوثيين وقوات المخلوع صالح على السلطة.

وأضاف أن هذه الألغام تكون غاطسة على مستوى 70 سم تحت سطح البحر، وخطورتها تتمثل في أنها تظل تحت سطح البحر وتنجرف مع حركة البحر إلى مناطق أخرى وقد تصطدم بسفن نقل النفط، ما قد يؤدي لأحداث كارثة.

وأوضح أن الموقع الاستراتيجي لجزيرة البوادي قد يشكل خطورة لكونها تبعد مسافة 24 كلم من السواحل الغربية لليمن، ولا يوجد بها سكان، حيث من الممكن استخدامها كنقطة انطلاق لاستهداف الملاحة الدولية.

وكان التحالف قد أعلن، أمس السبت، أنه أحبط عملاً وشيكاً لاستهداف خطوط الملاحة البحرية الدولية بزوارق مفخخة، مشيراً إلى أن الحوثيين يخططون لاستخدام غواصين لزرع الألغام ضد السفن في المياه الدولية.