مصدر بـ «التحالف»: الألغام البحرية دليل جديد على تورط إيران في دعم الحوثيين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

مصادر: تعديل رسوم تدريب «رخصة القيادة».. 70 ريالاً للساعة

مصادر: تعديل رسوم تدريب «رخصة القيادة».. 70 ريالاً للساعة

توجيه للمطابع بمنع لقب «الشيخ» في دعوات الزفاف.. إلا في حالتين

توجيه للمطابع بمنع لقب «الشيخ» في دعوات الزفاف.. إلا في حالتين

«العمل» تستثني بعض المهن من مدة الانتظار بهدف الاستقدام الفوري

«العمل» تستثني بعض المهن من مدة الانتظار بهدف الاستقدام الفوري

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

كاميرات مراقبة تطيح بقتلة الشهيد «القحطاني» بالقطيف

مصدر بـ «التحالف»: الألغام البحرية دليل جديد على تورط إيران في دعم الحوثيين

مصدر بـ «التحالف»: الألغام البحرية دليل جديد على تورط إيران في دعم الحوثيين
0

تواصل – وكالات:

أكد مصدر في التحالف العربي لدعم الشرعية أن ظهور الألغام البحرية في اليمن يعد دليلاً جديداً على دعم النظام الإيراني للمليشيات الحوثية، مبيناً أن وجود هذه الألغام بيد الحوثيين يعتبر مؤشراً خطيراً.

وشدد المصدر وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” على أن القوات البحرية اليمنية لم يكن لديها أي ألغام بحرية ضمن أسلحتها، وأن اليمن لم يعرف الألغام قبل استيلاء الحوثيين وقوات المخلوع صالح على السلطة.

وأضاف أن هذه الألغام تكون غاطسة على مستوى 70 سم تحت سطح البحر، وخطورتها تتمثل في أنها تظل تحت سطح البحر وتنجرف مع حركة البحر إلى مناطق أخرى وقد تصطدم بسفن نقل النفط، ما قد يؤدي لأحداث كارثة.

وأوضح أن الموقع الاستراتيجي لجزيرة البوادي قد يشكل خطورة لكونها تبعد مسافة 24 كلم من السواحل الغربية لليمن، ولا يوجد بها سكان، حيث من الممكن استخدامها كنقطة انطلاق لاستهداف الملاحة الدولية.

وكان التحالف قد أعلن، أمس السبت، أنه أحبط عملاً وشيكاً لاستهداف خطوط الملاحة البحرية الدولية بزوارق مفخخة، مشيراً إلى أن الحوثيين يخططون لاستخدام غواصين لزرع الألغام ضد السفن في المياه الدولية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

نائب الرئيس اليمني: حربنا مستمرة ضد المشروع الإيراني

نائب الرئيس اليمني: حربنا مستمرة ضد المشروع الإيراني

التحالف: إحباط محاولات حوثية لزرع ألغام بحرية عبر الزوارق المفخخة والغواصين

التحالف: إحباط محاولات حوثية لزرع ألغام بحرية عبر الزوارق المفخخة والغواصين

اليمن يطالب المنظمات الإنسانية بإيصال المساعدات عبر الموانئ المحررة

اليمن يطالب المنظمات الإنسانية بإيصال المساعدات عبر الموانئ المحررة

«التحالف العربي» يقصف مواقع الانقلابيين بمجمع وزارة الدفاع في صنعاء

«التحالف العربي» يقصف مواقع الانقلابيين بمجمع وزارة الدفاع في صنعاء

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>