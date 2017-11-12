فوائد «شمع الأذن».. وكيفية تنظيفه (إنفوجراف)

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“شمع الأذن” هو خليط ومزيج من إفرازات من الغدد الدهنية والغدد العرقية وخلايا الجلد الميتة، حيث تنتج مادة صفراء تشبه الشمع لزجة القوام رطبة أحياناً وصلبة أحياناً أخرى، وتختلف من شخص لآخر حسب الجينات.

وفي هذا الصدَّد، نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها على “تويتر” رسماً توضيحياً (إنفوجراف) يوضح فوائد شمع الأذن وخطورة تنظيفه بالمواد الصلبة، وكيفية تليين الشمع.

فوائد شمع الأذن

1- منع الغبار والجراثيم من الدخول للأذن.

2- تليين القناة السمعية.

ونبَّه الإنفوجراف إلى خطوة استخدام المواد الصلبة مثل (أعواد القطن) لتنظيف الأذن؛ نظراً لأنها تعمل على دفع الشمع داخل القناة وتتسبب في تراكمه، مما يؤدي إلى صعوبة في السمع.

تنظيف وتليين شمع الأذن

1- مسح الأذن بقطعة قماش.

2- زيت الأطفال.

3- جليسرين.

4- ماء.