«بوينج» الأمريكية متفائلة بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة

تواصل- سامر محمد:

عبرت شركة “بوينج” الأمريكية عن ثقتها في أنها ستستمر في الفوز باستثمارات في المملكة العربية السعودية والاستفادة من عملية الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية إلى أن شركة “بوينج” الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات تحظى بدعم الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الذي أرسل رسائل دعم بشأن مواجهة الفساد في المملكة والتي طالت أمراء ومسؤولين ورجال أعمال متهمين بتضييع أكثر من 100 مليار دولار على الدولة خلال عقود.

وذكرت الشبكة أن “بوينج” تشعر بتحسن ملحوظ في العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية منذ انتخاب “ترامب”، وهذا التحسن يصب في صالح الشركة.

ولفتت الشبكة إلى أن خبرة “ترامب” في الاستثمار وقراره اختيار المملكة كأول دولة يزورها بعد انتخابه، والترحيب الحار الذي حظي به هناك، يصب في صالح “بوينج” التي تستعد للفوز بفرص في رؤية 2030.