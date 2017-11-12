«شرطة الجوف» تكشف عن المضبوطات مع مواطنين هربا من نقطة أمنية

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صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، أنه في تمام الساعة الثانية والربع من فجر اليوم الأحد، وأثناء إقامة نقطة ضبط أمني من القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة القريات تم ملاحظة مركبة غيرت مسارها عن النقطة والهرب وتمت متابعتها وإيقافها.

وأوضح أنه عند إيقاف المركبة وجد فيها شخصان سعوديان بالعقد الثالث من العمر وبتفتيش المركبة عثر على الآتي: “(2) مسدس مع (125) ذخيرة حية، و(2) جهاز لاسلكي، و( 2 ) صاعق كهربائي، و(20) من الأجهزة الذكية، ومبلغ مالي، و(5) كشافات ضوئية، وتم إحالتهم لمركز شرطة الفيصلية وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.