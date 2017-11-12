بالصور.. «حرس الحدود» يحبط تهريب نصف طن «حشيش» بجازان ونجران

تواصل – فريق التحرير:

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أنّه بناء على الجهود الأمنية المستمرة في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقتي جازان ونجران خلال الفترة من ١٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ إلى ٢٣/ ٢/ ١٤٣٩هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم رصد عدة محاولات تسلل لحدود المملكة بمنطقتي جازان ونجران بغرض تهريب المواد المخدرة مما حتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على عدد ٦ أشخاص من الجنسية الأثيوبية وشخص يمني الجنسية وشخص صومالي الجنسية ومواطنين اثنين.

وقال “إنّ مجموع ما ضبط بحوزتهم بلغ (٨٢ ,٥٣٦ ) خمسمائة وستة وثلاثون كيلوجراماً واثنين وثمانين جراماً من مادة الحشيش المخدر، وفي حينه تمت إحالة المضبوطات والأشخاص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية”.