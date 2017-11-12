دراسة لـ«الغذاء والدواء»: الصور التحذيرية على عبوات التبغ بلا فاعلية

تواصل – الرياض:

كشفت دراسة محلية عن عدم فاعلية الصور التحذيرية المطبقة في دول الخليج على منتجات التبغ وضعف تأثيرها التوعوي لدى كافة شرائح المجتمع مقارنة بنظيراتها في بريطانيا وأستراليا.

ووفقاً لمدير مركز الأبحاث والدراسات الاستشارية بالهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور ناصر بن دهيم، والذي أشرف على الدراسة أن هيئة الغذاء والدواء ممثلة في مركز البحوث والدراسات الاستشارية قامت بعمل 5 دراسات متعلقة بتقييم الصور التحذيرية على منتجات التبغ المطبقة في الخليج والتي أُقرت من قِبل هيئة التقييس الخليجي ومجلس الصحة الخليجي.

وقال في تصريحات على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر هيئة الغذاء والدواء السنوي الأول والذي اختتم فعالياته مؤخراً بالرياض أن الصور التحذيرية عرضت على نحو 25 دولة وأجمع الخبراء على عدم فاعلية الصور الخليجية، لافتاً إلى أنه تم نشر الدراسة في المجلة الطبية البريطانية العريقة BMJ، وفق “الرياض”.

وأوصت الدراسة بضرورة تغيير الصور التحذيرية على عبوات التدخين المطبقة بالخليج لعدم فاعليتها وتغيير الصور التحذيرية بشكل دوري حسب التوصيات العلمية. وشددت التوصيات على أهمية مراقبة ومتابعة الترويج والتسويق للتدخين عن طريق المندوبين الذين يوزعون عبوات تدخين مجانية حيث كشفت الدراسة أخرى لمركز البحوث بالهيئة عن تعرُّض 10% من المواطنين لمندوبي تسويق التدخين وهو ما وصفه د. الدهيم بأنه محظور دولياً حسب الاتفاقية العالمية الإطارية ونظام مكافحة التدخين.