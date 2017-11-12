الإسكان: لا إعفاءات أو استثناءات في رسوم الأراضي البيضاء

تواصل – الرياض:

أكد المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم عدم وجود إعفاءات أو استثناءات، في نظام رسوم الأراضي البيضاء، مشيراً فقط إلى وجود موانع من فرض الرسم وهو أمر منصوص عليه في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأراضي البيضاء.

وشدد المديهم وفقاً لـ”عكاظ” على أن العقوبات التي ستطبق بحق المخالفين عن سداد رسوم الأراضي البيضاء قد تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض، بحسب ما تقدره لجنة النظر في المخالفات والاعتراضات.

وعما إذا كانت الأودية تمنع الرسم أم لا، قال “المديهم” “الأودية لا تمنع الرسم ولكن تؤثر في تقدير الأرض، وبالتالي تؤثر في قيمة الرسم، والمشتري لا يلزم بسداد الرسوم إلا إذا احتفظ بملكية الأرض حتى إصدار الرسم للسنة القادمة”.

وذكر أن عدد أوامر السداد بلغت حتى الآن 1378 أمراً، وأن المساحات الإجمالية للأراضي الصادر في حقها رسم وصل إلى قرابة الـ400 مليون متر مربع في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، وتجري حاليا عملية الفرز والتقييم للأراضي المسجلة لتحديد الخاضعة للنظام في مكة المكرمة، تمهيدا لإصدار الرسوم الخاصة بها، إذ سجلت بها قرابة 100 أرض بمساحة تقريبية بلغت نحو 15 مليون متر مربع.

ولفت إلى أن من أهداف فرض الرسوم المساهمة في زيادة المعروض من الأراضي المطورة، وأنه لوحظ زيادة الأراضي التي دخلت مرحلة التخطيط والتطوير؛ ما قد يؤثر على تغير الأسعار.