لص يسرق سيارة من أمام السجن بعد إطلاق سراحه

تواصل – وكالات:

لم ينتظر لص أمريكي طويلاً قبل أن ينفذ أول عملية سرقة له بعد خروجه من السجن، حيث عمد إلى سرقة سيارة كانت متوقفة في موقف السيارات التابع للسجن.

وكان داستن ستيوارد قد عوقب بالسجن في سبتمبر الماضي، على سرقة قام بها في وقت سابق، وفي اليوم الذي أخلي سبيله، ليوضع تحت المراقبة لمدة عامين، سارع إلى سرقة سيارة دودج كاليبر من أمام سجن جاكسن بايك وسط مدينة كولومبوس بولاية أوهايو، وظهر في مقطع فيديو صورته كاميرات المراقبة، وهو ينفذ عملية السرقة، بحسب موقع أي بي سي واشنطن.

وقال كريس مورفي صاحب السيارة المسروقة، إنه كان مسجوناً بنفس السجن وأوصلت والدته السيارة وتركتها في موقف السجن، حتى يتمكن من العودة إلى المنزل بعد إطلاق سراحه، موضحًا أنه خسر جميع ملابسه الداخلية وجواربه وحاجاته الشخصية التي كانت في السيارة.